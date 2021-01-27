РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:19, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Перенесен матч отбора на Евро-2022 по футзалу между Казахстаном и Израилем

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матч отбора на евро-2022 по футзалу между Казахстаном и Израилем перенесён. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

    Как отметили в КФФ, поединок должен был состояться 28 января в городе Ришон-ле-Цион.

    «Игра отборочного цикла чемпионата Европы-2022 по футзалу в группе 5 между сборными Израиля и Казахстана перенесена в связи с закрытием международного авиасообщения в Израиле в период с 26 по 31 января в целях приостановки распространения новых штаммов коронавируса.

    Новую дату встречи между двумя национальными командами назначит Европейский Союз футбольных ассоциаций (УЕФА)», - пояснили в КФФ.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!