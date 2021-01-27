Перенесен матч отбора на Евро-2022 по футзалу между Казахстаном и Израилем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матч отбора на евро-2022 по футзалу между Казахстаном и Израилем перенесён. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Как отметили в КФФ, поединок должен был состояться 28 января в городе Ришон-ле-Цион.

«Игра отборочного цикла чемпионата Европы-2022 по футзалу в группе 5 между сборными Израиля и Казахстана перенесена в связи с закрытием международного авиасообщения в Израиле в период с 26 по 31 января в целях приостановки распространения новых штаммов коронавируса.

Новую дату встречи между двумя национальными командами назначит Европейский Союз футбольных ассоциаций (УЕФА)», - пояснили в КФФ.