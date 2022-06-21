Перенесен чемпионский бой Данияра Елеусинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (12-0, 8 КО) с украинцем Иваном Голубом (20-1, 15 КО) перенесен на неопределенный срок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил Instagram -аккаунт Luckypunch.net.

Изначально планировалось , что бой Елеусинов — Голуб состоится 25 июня в США, а на кону будет стоять титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO, который принадлежит казахстанцу. Новую дату поединка организаторы пока не называют.

Пояс IBO Данияр Елеусинов завоевал в декабре, победив единогласным решением судей аргентинского боксера Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО). С тех пор Елеусинов на ринг не выходил.