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Перенаправить средства на жилвыплаты для приобретение арендных квартир предлагает Мининдустрии РК

7 Февраля 2023, 12:01
Перенаправить средства на жилвыплаты для приобретение арендных квартир предлагает Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предлагаем рассмотреть перенаправление предусмотренных в республиканском бюджете средств на жилищные выплаты в размере 40 млрд тенге на приобретение 4 167 квартир для арендного жилья. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый Алихан Асханович, ввиду социальной напряженности среди очередников и слабой реализации механизма субсидирования арендной платы предлагаем рассмотреть перенаправление предусмотренных в республиканском бюджете средств на жилищные выплаты в размере 40 млрд тенге на приобретение 4 167 квартир для арендного жилья», - сказал глава МИИР.

Спикер добавил, что в рамках данной программы регионами дополнительно заявлена потребность на приобретение 6 536 арендных квартир на сумму 62,7 млрд тенге.

«При выделении необходимой потребности в размере 166,2 млрд тенге в этом году будут решены жилищные вопросы около 26 тысяч очередников. На сегодняшний день вопрос выделения средств прорабатывается совместно с Министерством финансов», - отметил Марат Карабаев.

Министр также добавил, что для активизации строительства жилья ежегодно стройплощадки обустраиваются инженерными коммуникациями.

В 2022 году на строительство сетей было выделено 116,4 млрд тенге, из них регионами освоено 88,6%, это - 103,1 млрд тенге. В результате были протянуты 3 837,3 км инженерных сетей.

«В связи с отставанием от графика строительно-монтажных работ и корректировками проектов по причине удорожания неполное освоение средств допущено акиматами Улытауской (58%), Западно-Казахстанской (60,6%), Атырауской (63,3%), Карагандинской (73,9%) областей и городом Алматы (70%). В этом году на строительство инженерной инфраструктуры общей протяженностью 3 326 км предусмотрено 80,5 млрд тенге», - заключил министр.


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