Перемирие в Судане сорвано: ООН ожидает 800 тысяч беженцев

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на новую договоренность о прекращении огня между двумя враждующими сторонами в Судане, в центре Хартума в четверг возобновились ожесточенные бои. Во время перестрелки в одном из районов Хартума погибла известная в стране актриса Азия Абдельмаджид. ООН предупреждает, что Судан в ближайшее время могут покинуть 800 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Регулярная армия Судана продолжает попытки вытеснить военизированные формирования так называемых «Сил быстрой поддержки» (RSF) из окрестностей президентского дворца и штаба вооруженных сил.

Сообщается также о тяжелых боях и массированных обстрелах в городах-спутниках Хартума Омдурмане и Бахри.

В четверг утром представители армии заявили, что приняли предложение о продлении действия режима прекращения огня. Но представитель генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана (главы вооруженных сил и фактического президента страны) призвал к так называемому «африканскому решению проблемы на континенте», заявив, что конфликт можно разрешить только силовым путем, и никаких прямых переговоров с RSF не будет.

Военные также демонстрируют в соцсетях фотографии военной техники и оружия, якобы захваченного у противника.

Командующий RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, также известный как Хемети, написал в Твиттере, что поддерживает идею открытия коридоров безопасности в Судане, чтобы позволить мирным жителям покинуть зоны боев. Позже генерал уточнил, что его силы по-прежнему контролируют 90% территории всех трех городов, входящих в агломерацию Хартума, и подтвердил свою приверженность гуманитарному перемирию.

С 15 апреля, когда в Судане начались боевые действия, лидеры враждующих сторон многократно договаривались о прекращении огня, и каждый раз перемирие быстро нарушалось, особенно в самом Хартуме, а также в Дарфуре на западе страны, где идет полномасштабная война.

Жертвы среди мирного населения

В Судане растет число жертв среди мирного населения. В результате перестрелки в северном пригороде Бахри, прямо на территории детского сада, где она работала в последнее время, погибла одна из первых профессиональных актрис страны Азия Абдельмаджид.

Она родилась в 1943 году и была известна игрой в театре, первый большой успех к ней пришел 58 лет назад.

Семья вынуждена была похоронить ее прямо там же, поскольку ехать на кладбище под обстрелами было бы слишком опасно.

Никто не знает, по чьей именно вине погибла Абдельмаджид, однако у военных RSF повсюду, в том числе и в жилых районах, имеются базы, с которых они ведут обстрелы армейских подразделений. Те, в свою очередь, часто без разбора наносят удары с воздуха.

Смерть известной актрисы потрясла жителей Хартума, но она - лишь одна из многих, кто уже заплатил жизнью за междоусобную войну.

ООН предупреждает, что Судану грозит гуманитарная катастрофа, и требует от враждующих сторон обеспечить доступ в страну гуманитарных грузов. До этого шесть грузовиков с помощью были разграблены, а воздушные налеты в столице свели на нет усилия по установлению перемирия.

Многие больницы города перестали работать из-за нехватки медикаментов, отключений электричества и опасности обстрелов. В некоторых районах нет света и воды, запасы продовольствия и топлива также подходят к концу.

При этом сообщается, что из-за военных действий приостановилось распределение международной помощи, на которую еще до начала конфликта полагалась треть 45-миллионного населения страны.

По данным ООН, с начала конфликта 15 апреля из Судана в соседние страны бежало уже около 100 тысяч человек, и ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся еще около 800 тысяч. По подсчетам ООН, для обеспечения всех этих беженцев в ближайшие 5 месяцев понадобится не менее 450 млн долларов.

Прибывший в Найроби Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предположил, что международное сообщество должно объяснить командирам двух враждующих сторон, что такая ситуация неприемлема.

Он предлагает оказать на них давление с тем, чтобы генералы все же сели за стол переговоров и положили начало процессу передачи власти гражданскому правительству.