+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 17 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перемещение по Алматы жителей и транспорта остается без ограничений – акимат

18 Марта 2020 16:46
Поделиться:
Перемещение по Алматы жителей и транспорта остается без ограничений – акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы рассказали, как режим карантина скажется на перемещении горожан и транспорта внутри города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 36
Жителям Алматы и гостям предложили покинуть город в течение 72 часов Cотрудники Канцелярии Елбасы перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом Карантин в Алматы: комендантский час не рассматривается

«Перемещение по городу жителей и автотранспорта остается без ограничений. Для этого общественный транспорт, а именно автобусные маршруты и метрополитен будут работать в штатном режиме. На сегодня мы имеем сокращение пассажиропотока, поэтому увеличиваем интервал движения на 20%», - сказал в ходе брифинга первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

На сегодня в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив