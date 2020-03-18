Перемещение по Алматы жителей и транспорта остается без ограничений – акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы рассказали, как режим карантина скажется на перемещении горожан и транспорта внутри города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перемещение по городу жителей и автотранспорта остается без ограничений. Для этого общественный транспорт, а именно автобусные маршруты и метрополитен будут работать в штатном режиме. На сегодня мы имеем сокращение пассажиропотока, поэтому увеличиваем интервал движения на 20%», - сказал в ходе брифинга первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

На сегодня в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.