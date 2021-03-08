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    00:04, 08 Март 2021 | GMT +6

    Переменную облачность и сильный ветер прогнозируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переменную облачность и сильный ветер прогнозируют синоптики 8 марта на большей части территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза и днём 5-7 градусов тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до +3 градусов.

    В Караганде облачно, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днём до 2 тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 7-9 градусов мороза.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 18-20 градусов мороза, днём до -7 градусов.

    В Кызылорде переменная облачность, ночью ожидается снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, снег, ветер 9-14 м/с, порывы 15-20. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до +2 градусов.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 7-9 мороза.

    В Талдыкоргане переменная облачность, снег, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла.

    В Таразе переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 1-3 градуса тепла.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

    В Уральске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза и днём до +1 градуса.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до +3 градусов.

    В Нур-Султане переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градуса мороза, днём 1-3 градусов мороза.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью до +3 градусов, днём 10-12 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 13-15 тепла.

    Напомним, в 10 регионах Казахстана 8 марта объявлено штормовое предупреждение.


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