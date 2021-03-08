Переменную облачность и сильный ветер прогнозируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переменную облачность и сильный ветер прогнозируют синоптики 8 марта на большей части территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза и днём 5-7 градусов тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до +3 градусов.

В Караганде облачно, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днём до 2 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 7-9 градусов мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 18-20 градусов мороза, днём до -7 градусов.

В Кызылорде переменная облачность, ночью ожидается снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, снег, ветер 9-14 м/с, порывы 15-20. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до +2 градусов.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 7-9 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, снег, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла.

В Таразе переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 1-3 градуса тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

В Уральске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза и днём до +1 градуса.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до +3 градусов.

В Нур-Султане переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градуса мороза, днём 1-3 градусов мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью до +3 градусов, днём 10-12 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 13-15 тепла.

Напомним, в 10 регионах Казахстана 8 марта объявлено штормовое предупреждение.