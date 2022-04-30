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    21:35, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Переменчивую погоду в мае прогнозируют казахстанские синоптики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха в мае прогнозируют казахстанские синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В мае месяце происходит переход от весенних атмосферных процессов к летним. После длительного тепла возможна холодная погода, ночью возможны даже заморозки.

    Осадки, по сравнению с апрелем, в мае увеличиваются в северной половине Казахстана, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.

    В первый день мая на большей части республики сохранится по-летнему жаркая погода до +20+28°С, на юге до +33°С. А в северо-западной части республики, с прохождением холодных атмосферных фронтов, ожидаются дожди, временами сильные, с порывистым ветром, возможны шквал, град и понижение температуры воздуха. В дальнейшем такая погода ожидается и на остальной территории Казахстана.

    В первой половине месяца, с чередованием циклонов и антициклонов, прогнозируется неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха: на западе республики ночью от +3+13°С, на севере региона заморозки 3°С до +8+15°С, днем от +10+20°С до +18+25°С; на севере, в центре и на востоке страны ночью от +5+15°С до 0,+7°С, временами заморозки 1-6°С, днем от +18+25°С до +8+18°С; на юге, юго-востоке Казахстана ночью от +10+20°С до +5+15°С, днем от +23+33°С до +15+22°С.

    Во второй половине месяца, с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в северной половине республики до +25+35°С, в южной половине столбики термометров достигнут отметки +30+35°С, на крайнем юге и юго-западе до +40°С.

    В отдельные дни второй половины мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары, днем до +20+25°С. В южных регионах так же прогнозируются кратковременные дожди, грозы, однако температурный фон ожидается преимущественно повышенный.


    Теги:
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