Переломный момент: как женщине пережить кризис среднего возраста

Кризис среднего возраста характерен не только для мужчин. Женщины тоже ему подвержены. И это нормальное явление, но кто-то его наступление даже не замечает, а кто-то же бросается из крайности в крайность. Как пережить этот период и чем себе помочь — корреспондент агентства Kazinform разговаривала с психологом Дмитрием Агаповым.

Дмитрий Агапов говорит, что кризис среднего возраста у женщин наступает раньше, чем у мужчин — с 30 до 50 лет. Мужчины к этому периоду подходят в 37-40 лет.

— Кризис среднего возраста — это возрастной нормативный кризис, через который проходят все. Для кого-то он почти незаметен, для кого-то проходит очень остро, с клиническими проявлениями в виде депрессии, истощенности, раздражительности, разрушения социальных связей — развод, смена работы, уход в религию или эзотерику и прочее. Кризис — нормативный, всеобщий, но переживание его индивидуальны. И во многом зависят от личности женщины в связи с ее психологическими особенностями, слабыми и сильными сторонами, наличием ресурсов, — отметил он.

Обусловлен кризис социальным давлением: ты должна до определенного возраста выйти замуж, родить детей, построить карьеру и так далее.

— Для женщин это давление с двух сторон: карьера и материнство. Современная девушка занята карьерой, а окружающие «требуют» семьи и детей. И к кризису среднего возраста женщина в какой-нибудь сфере оказывается нереализованной. Мне кажется, социальное давление на женщин, сильнее, чем на мужчин. Стереотипные рамки очень жесткие и как только она выходит за них — то есть у нее нет «достижений» в виде мужа, ребенка — со стороны окружения начинается сильнейшее давление. Все зависит от того, как женщина на это реагирует, от ее психологических особенностей, слабых и сильных сторон, наличия ресурсов. Соответственно, социальное давление может на женщину не влиять вообще либо может усугублять кризис среднего возраста, — сказал психолог.

Удивительно, но у социального стереотипа (выйти замуж до 25 лет, родить до 30 лет и так далее) нет автора. В его основе — типичная «нормативная» ситуация. Все, что за ее пределами — странно и непонятно для окружающих.

— Люди ведь не хотят вникать, почему женщина не вышла замуж и не стремится к этому, почему у нее нет детей. И начинается конфликт с обществом. Хотя функция социального стереотипа хорошая — социализация, то есть передать ценности и правила, которые удобны в определенном обществе. Сейчас мы переходим к западной модели общества, где развита личная территория, когда никто не имеет права вторгаться в ваше личное пространство с бестактными вопросами о вашей жизни, но это небыстрый процесс. В нашем обществе понятие «личность, индивидуальность» только формируется. Мы последние 70 лет и до этого времени жили в коллективном строе, где личность вычеркивалась. Это сильнейший социальный фактор, который сложно быстро изменить, — добавил Д. Агапов.

В период кризиса среднего возраста женщина понимает симптомы: ничего не хочется, все надоело, все раздражает. Возникает недовольство детьми, супругом, привычным образом жизни. Происходит переоценка, снижение значимости одних достижений и интерес к другим. В этот период женщина может совершить необдуманные поступки, поскольку она ощущает неудовлетворенность текущей жизненной ситуацией. Исходы этого осознания могут быть самыми разными. Если кризис среднего возраста совпадает с подростковым возрастом детей, то ситуация усугубляется и возникают жесткие конфликты.

— Кризис — это момент перехода. Когда нет сил и возможности жить по-старому, а по-новому ты еще не научился. Задача кризиса — переосмыслить свою жизнь и принять, что какие-то вещи уже не сделать, это невозможно, и найти то, что можно сделать сейчас. Кто-то начинает карьеру после нескольких лет «домохозяйства», кто-то уходит в творчество — так или иначе, реализовывает свой потенциал. Говоря о кризисе среднего возраста женщин, нужно учитывать еще и биологический фактор. Начинается период старения, появляются первые морщинки — и некоторые крайне остро на это реагируют, держатся за стереотип о ценности молодости. Не принимают себя, своего возраста и происходящих изменений. И здесь тоже социальный фактор: у нас выключен период шикарной зрелой женщины, как будто его нет. Сначала девочка-девушка, а потом сразу мама и бабушка. Не произошло смены подросткового критерия внешней красоты к красоте внутренней. Отсюда появляются взрослые женщины в коротких топиках или ядовитым цветом волос. Они застряли в подростковом возрасте, — пояснил Д. Агапов.

Большая часть людей самостоятельно переживает и выходит из кризиса. Однако некоторым требуется помощь психологов, а иногда и психиатров. К ним попадают, когда кризис приобретает клиническую форму — депрессию, тревожные расстройства, агрессивное поведение — идет по неблагоприятному, саморазрушающему пути.