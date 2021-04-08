Переливы талых вод произошли на трёх участках автодорог Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки на территории Карагандинской области из-за интенсивного снеготаяния были кратковременные переливы талых вод на трёх участках автодорог. Движение автотранспорта не приостанавливалось. Угрозы населённым пунктам нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Переливы произошли в Осакаровском районе, в 7 км от посёлка Молодёжный, на 1 058-м км автодороги Кызылорда – Павлодар; на 8-м км трассы Осакаровка – Молодёжный; в Нуринском районе, на 148-149-м км дороги Нурсултан – Кабанбай-батыра – Нура – Темиртау. Здесь установлены предупреждающие знаки и организовано дежурство дорожных служб, местной полиции и подразделений ДЧС.

Установленные на автодорогах водопропускные трубы позволяют беспрепятственно проходить талым водам.

«Паводковая ситуация в Карагандинской области остаётся стабильной и находится на строгом контроле областного оперативного противопаводкового штаба», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В прошлом году была увеличена водопропускная способность на 74 участках автодорог. В марте проведены взрывные работы на реках Сабыркожа в Осакаровском районе, Нура в Абайском районе и озере Карасор в Каркаралинском районе. Прошли работы по бурению и резке льда на реках Актас и Нура в Актогайском и Бухар-Жырауском районах.