Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Переливы талых вод произошли на трёх участках автодорог Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Апреля 2021, 13:30
Переливы талых вод произошли на трёх участках автодорог Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки на территории Карагандинской области из-за интенсивного снеготаяния были кратковременные переливы талых вод на трёх участках автодорог. Движение автотранспорта не приостанавливалось. Угрозы населённым пунктам нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Переливы произошли в Осакаровском районе, в 7 км от посёлка Молодёжный, на 1 058-м км автодороги Кызылорда – Павлодар; на 8-м км трассы Осакаровка – Молодёжный; в Нуринском районе, на 148-149-м км дороги Нурсултан – Кабанбай-батыра – Нура – Темиртау. Здесь установлены предупреждающие знаки и организовано дежурство дорожных служб, местной полиции и подразделений ДЧС.

photo

photo


Установленные на автодорогах водопропускные трубы позволяют беспрепятственно проходить талым водам.

«Паводковая ситуация в Карагандинской области остаётся стабильной и находится на строгом контроле областного оперативного противопаводкового штаба», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В прошлом году была увеличена водопропускная способность на 74 участках автодорог. В марте проведены взрывные работы на реках Сабыркожа в Осакаровском районе, Нура в Абайском районе и озере Карасор в Каркаралинском районе. Прошли работы по бурению и резке льда на реках Актас и Нура в Актогайском и Бухар-Жырауском районах.

photo

photo

photo

photo


Карагандинская область   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»