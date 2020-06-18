Переливание плазмы: в Грузии вылечили от коронавируса еще двух пациентов

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Еще двух пациентов в Грузии вылечили от коронавируса методом переливания плазмы, содержащей антитела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Плазмаферез – процедура, при которой используется кровь пациентов, переболевших коронавирусом. Врачи переливают зараженному плазму пациентов, которые перенесли вирус и выработали к этой болезни антитела.

По словам главы Тбилисской инфекционной больницы профессора Тенгиза Церцвадзе, лечение плазмой в Грузии продолжится, хотя найти донора непросто. Все выздоровевшие пациенты, которые хотят помочь другим, каждый день сдают кровь, но подходит плазма не всех доноров. «На данный момент у нас всего три или четыре пригодные плазмы», — подчеркнул Церцвадзе.

«Нужна плазма с высокой концентрацией антител. Обычно из десяти доноров такая плазма может быть у одного. Именно поэтому этот метод не применяется широко и используется только в особых случаях, когда лечение другими медикаментами не дает результата», — пояснил Церцвадзе.

Профессор также прокомментировал сообщения мировых СМИ о том, что в Великобритании хороший эффект в борьбе с коронавирусом показал препарат «дексаметазон».

«Дексаметазон, преднизолон и другие кортикостероиды используются и в Грузии, и в других странах, в этом нет ничего нового. Это конкретное исследование показало, что в случае определенного процента тяжелых пациентов препарат дал обнадеживающие результаты. Возможно, заявтра будет опубликовано другое исследование, которое покажет, что это не совсем так, но вообще кортикостероиды широко применялись и во время лечения от COVID-19. Однако надо учитывать, что кортикостероиды имеют свои показания, как и любые медикаменты», — сказал Церцвадзе.

Профессор разъяснил, что согласно официальным протоколам, в том числе и указаниям Всемирной организации здравоохранения, использование кортикостероидов не рекомендовано во время протекания коронавируса в легкой и средней тяжести форме.

«Дексаметазон», как и любой кортикостероид, снижают иммунитет человека, поэтому его использование без специальных показаний не рекомендовано. В частности, «дексаметазон» применяется для снижения и сдерживания «цитокинового шторма», который часто является ответом организма на заражение.

«Во время заражения вирусом часто наблюдается так называемый «цитокиновый шторм» — это медицинский термин и означает высвобождение в организме в большом количестве биологически активных веществ – цитокинов. Они содействуют развитию сильного воспалительного процесса. Вначале этот процесс направлен на защиту человека, но на каком-то этапе становится опасным. Иногда цитокиновый шторм становится причиной смерти», — пояснил Церцвадзе.

По его словам, были случаи, когда в организме человека уже не было коронавируса, но цитокиновый шторм вызывал ухудшение состояния пациента и в некоторых случаях даже летальный исход.

Церцвадзе подтвердил, что среди тех пациентов, которые лечатся от коронавируса в реанимационном отделении и подключены к аппарату искусственного дыхания, «дексаметазон» показал хорошие результаты и снизил показатели летального исхода.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Грузии увеличилось за последние сутки на девять и, поданным сайта StopCov, составило 888. Количество выздоровевших увеличилось до 731. Скончались 14 человек.