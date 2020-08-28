Переливание иммунной плазмы помогло исцелиться тяжелобольной коронавирусом в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Переливание иммунной плазмы больным с коронавирусом дает положительные результаты, подтверждают жамбылские врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, заразившаяся вирусом COVID-19 жительница Жуалынского района Жумакан Амиршеева в тяжелом состоянии была доставлена в Жамбылскую областную детскую многопрофильную больницу. На снимке компьютерной томографии было обнаружено 85% поражения легкого.

По словам пациентки, в течение недели ее беспокоило повышение температуры, сухой с приступами кашель, одышка, чувство нехватки воздуха, боли в области грудной клетки, отсутствие вкуса и запаха, потливость, общая слабость.

«Не воспринимая свою слабость как заболевание, женщина занималась самолечением в домашних условиях, усугубляя свое заболевание, - пояснили в ведомстве. - Кроме того, у больной были сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальное давление, сахарный диабет. За счет этого ее состояние постепенно ухудшалось. Состояние при поступлении в больницу было тяжелое из-за дыхательной недостаточности. Врачи сразу же подключили пациентку к аппарату ИВЛ, назначили интенсивную терапию, однако состояние ухудшалось. В оперативном порядке совместно со специалистами Областного центра крови, был проведен консилиум и вынесено решение о переливании иммунной плазмы пролеченного больного COVID-19».

Как отметили врачи, такая форма лечения применяется для тяжелобольных пациентов. Переливание иммунной плазмы проводится только в условиях стационара. Поскольку это кровь другого человека, этот процесс необходимо постоянно контролировать. Кроме того, проводится дополнительная интенсивная терапия, выдаются противовирусные препараты.

«После проведенной гематрансфузии состояние больного улучшилось, терапия дала положительный результат. Также пациентка принимала лечебный дренажный массаж легких аппаратом «Вибролан». В результате комплексного лечения полностью выздоровела и была выписана домой. Выздоровление человека зависит, в основном, от его внутреннего желания жить, вернуться к семье и друзьям. Благодаря силе воли этой пациентки она сумела победить коронавирус», - сказала лечащий врач Жазира Избасарова.

Автор: Галина Скрипник