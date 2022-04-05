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Перелив талых вод перекрыл дорогу к одному из костанайских сёл

Автор:  
Жанна Мусабаева
5 Апреля 2022, 13:55
Перелив талых вод перекрыл дорогу к одному из костанайских сёл

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В Амангельдинском районе в одном из населённых пунктов идёт перелив талых вод через автодорогу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Ситуацию прокомментировали в пресс-службе областного акимата.

«4 апреля 2022 года к вечеру 20:30 часам сообщением акима сельского округа Кабырга С. Байкенова, из-за интенсивного таяния снега из степи идет перелив талых вод через автодорогу местного значения «Амангельды-Урпек-Кабырга», а именно между населенными пунктами Жанатай и Кабырга (34 км от села Амангельды), начиная с села Урпек до села Кабырга (грунтовая дорога) Амангельдинского района. Село Кабырга имеется в списках отрезаемых участков. Население 33 дворов - 282 человек»,- прокомментировали в пресс-службе.

Угрозы населенным пунктам, как заверили в облакимате, не имеется. На участке обеспечено круглосуточное дежурство.

«Население заблаговременно проинформировано, нуждающиеся в лечении лица и беременные женщины вывезены из населенного пункта, продуктами местное население обеспечено. Обстановка стабильная, ситуация находится на контроле»,- подытожили в акимате.


Фото:gov.kz


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