Перелив талых вод на двух трассах произошел в Казахстане

Перелив талых вод на двух трассах произошел в Павлодарской области и области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу QazAvtoJol.

- В Павлодарской области на участке автодороги «Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов», где проводится капитальный ремонт, зафиксирован перелив скопившихся талых вод. Общая длина перелива 10 метров, - сообщили в QazAvtoJol.

Как отмечается, на участке отсутствует водопропускная труба. Ведется работа по отводу талых вод. Опасности разрушения автомобильной дороги и земляного полотна нет. Движение транспорта не ограничено.

В области Абай около 18:41 часов на автомобильной дороге «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богаз» обнаружены два участка с переливом талых вод, длина перелива - 30 метров. На участке отсутствуют водопропускные трубы. Проводятся мероприятия по дренажу этих вод. Опасности разрушения автомобильной дороги и земляного полотна нет. Движение транспорта не ограничено. На месте работают 6 единиц техники, установлено круглосуточное дежурство.