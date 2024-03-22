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    21:16, 21 Март 2024 | GMT +6

    Перелив талых вод на двух трассах произошел в Казахстане

    Перелив талых вод на двух трассах произошел в Казахстане
    Фото: скрин видео QazAvtoJol

    Перелив талых вод на двух трассах произошел в Павлодарской области и области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу QazAvtoJol. 

    - В Павлодарской области на участке автодороги «Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов», где проводится капитальный ремонт, зафиксирован перелив скопившихся талых вод. Общая длина перелива 10 метров, - сообщили в QazAvtoJol.

    Как отмечается, на участке отсутствует водопропускная труба. Ведется работа по отводу талых вод. Опасности разрушения автомобильной дороги и земляного полотна нет. Движение транспорта не ограничено.

    В области Абай около 18:41 часов на автомобильной дороге «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богаз» обнаружены два участка с переливом талых вод, длина перелива - 30 метров. На участке отсутствуют водопропускные трубы. Проводятся мероприятия по дренажу этих вод. Опасности разрушения автомобильной дороги и земляного полотна нет. Движение транспорта не ограничено. На месте работают 6 единиц техники, установлено круглосуточное дежурство. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Абайская область Павлодарская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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