Перелив реки Кылшакты через автомобильный мост произошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Повышение уровня воды на реке Кылшакты наблюдается в Акмолинской области. В результате подъема воды произошел перелив через автомобильный мост в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултана Нурахметова.

С 14 по 16 марта на территории области установилась теплая погода: днем фактически от +1С до +8С, ночью - от + 1С до + 4С.

«В связи с обильным снеготаянием частично в городской черте и с территории Бурабайского и Зерендинского районов, по городу Кокшетау с 03:10 часов наблюдается повышение уровня воды на реке Кылшакты с отметкой 1 м 40 см (критический уровень 3 м 20 см)», - отметили в КЧС.

До прихода талых вод по всему руслу реки Кылшакты наблюдался устойчивый ледостав. В 03:20 часов зафиксирован уровень подъема воды на отметке 1 м 50 см, а в 04:45 часов - уже на отметке 2 м 50 см.

«В 05:50 в результате подъема воды произошел перелив через автомобильный мост по улице Б. Ашимова в районе СШ №12 (высота перелива 10-15 см шириной 8 м). На месте перелива и вдоль реки Кылшакты организовано дежурство силами местных исполнительных органов, местной полицейской службы и ДЧС.

В целях оперативного принятия мер по недопущению подтопления жилого массива и социальных объектов, организованы работы по берегоукреплению и очистке русла реки Кылшакты. Также 16 марта произведены взрывные работы в местах слияния реки Кылшакты и озера Копа на площади 855 кв. м с использованием 125 кг взрывчатых веществ», - сообщили в ведомстве.

На месте задействованы силы и средства ДЧС: 4 единицы техники, 1 плавсредство с общим количеством личного состава 11 человек; МИО: 6 единиц фронтальных погрузчиков, 6 единиц грузовой техники, 4 единицы водооткачивающей техники с общим количеством задействованных работников 45 человек; ДП: 2 патрульных экипажа с личным составом 4 человека.

«Согласно паспорту паводкоопасных участков по Кокшетау в зоне возможного подтопления находятся 183 жилых дома с общим количество 950 человек, из них 3 пятиэтажных дома и СШ №№8 и 12», - детализировали в КЧС.

В рамках подготовки к паводковому периоду 2020 года заблаговременно произведены работы по берегоукреплению реки Кылшыкты путем возведения насыпи инертными материалами по улице М. Джандильдинова (от горбатого моста до моста СШ №12) протяженностью 400 метров с обеих сторон.

Также в рамках РКШУ «Коктем 2020» были проведены работы по укреплению обвалования инертными материалами в районе СШ № 8 – 2500 мешков, СШ № 12 – 2500 мешков.

В зимний период этого года произведены работы по вывозу снега из Кокшетау в количестве 146 тыс. кубометров, также произведена очистка основной обводной канавы протяжённостью на 5300 метров и второстепенной обводной канавы протяжённостью на 1200 метров.

Акиматы произвели заготовку инертных материалов в объеме 10 тыс. кубометров, мешкотары в количестве 10 тыс. штук, ГСМ 11 тонн.

В соответствии с прогнозными данными РГП «Казгидромет», влагозапасы по Зерендинскому району составляют 76 мм (что выше значений 2019 года на 76%, 43 мм), по Бурабайскому району – 84 мм (что выше значений 2019 года на 56%, 58 мм), по Кокшетау – 0 мм (по состоянию на 15 марта 2019 года составляли 39 мм).