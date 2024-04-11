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    11:49, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Перелив на водохранилище создает угрозу подтопления трем районам СКО

    Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище
    Фото: Kazinform

    На территории Северо-Казахстанской области сохраняется паводковая обстановка. Об этом заявил на брифинге в СЦК заместитель начальника ДЧС СКО, подполковник Мурат Кангужинов, передает корреспондентом агентства Kazinform.

    — Наполняемость Сергеевского водохранилища — 170%. Перелив наблюдается — 395 см. Данный перелив создает угрозу подтопления трем районам области, это район Шалаакына, Есильский и Кызылжарский районы, а также город Петропавловск, — сказал Мурат Кангужинов.

    По его словам, в населенных пунктах, подверженным подтоплению, идет повсеместное информирование населения, а также заблаговременная эвакуация.

    — Покрытие снегом составляет до 15%. На месте у нас работают прибывшие силы МЧС из Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Улытауской областей, а также Астана и Алматы, силы и средства Министерства обороны, — добавил Мурат Кангужинов.

    Согласно озвученным данным, зарегистрировано на дорогах и действует 17 переливов, вскрыто 8 участков дорожного полотна. Проводится активная работа по откачке талой воды.

    — Откачено порядка 682 тысяч кубометров воды, проводится очистка арыков, расширение и углубление каналов. Также проводится аэровизуальное обследование с применением дронов и вертолетов. Идет укрепление защитных обвалований вокруг города Петропавловска и населенных пунктов. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга, — добавил Мурат Кангужинов.

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Сергеевское водохранилище Водохранилище Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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