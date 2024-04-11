Перелив на водохранилище создает угрозу подтопления трем районам СКО

На территории Северо-Казахстанской области сохраняется паводковая обстановка. Об этом заявил на брифинге в СЦК заместитель начальника ДЧС СКО, подполковник Мурат Кангужинов, передает корреспондентом агентства Kazinform.

— Наполняемость Сергеевского водохранилища — 170%. Перелив наблюдается — 395 см. Данный перелив создает угрозу подтопления трем районам области, это район Шалаакына, Есильский и Кызылжарский районы, а также город Петропавловск, — сказал Мурат Кангужинов.

По его словам, в населенных пунктах, подверженным подтоплению, идет повсеместное информирование населения, а также заблаговременная эвакуация.

— Покрытие снегом составляет до 15%. На месте у нас работают прибывшие силы МЧС из Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской, Улытауской областей, а также Астана и Алматы, силы и средства Министерства обороны, — добавил Мурат Кангужинов.

Согласно озвученным данным, зарегистрировано на дорогах и действует 17 переливов, вскрыто 8 участков дорожного полотна. Проводится активная работа по откачке талой воды.