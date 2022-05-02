2 Мая 2022 12:42

Перелив на Сергеевском водохранилище СКО составил 46 см - максимум в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Самый высокий перелив в истории Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области произошел в 2017 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» собрали информацию о высоте переливов через гребень плотины с момента основания водохранилища.

В 2017 году в регионе было сильнейшее за несколько десятилетий половодье. Тогда перелив достиг 338 см. Это единственный случай за всю историю Сергеевского водохранилища. Наиболее близко к этой цифре значение перелива 1986 года - 280 см, в 1985 и 1987 годах - по 270 см. В разные годы перелив через гребень плотины превышал 2 м: 1980, 1983, 1985-1987, 1990, 1994, 2002, 2005, 2007, 2014, 2016 и 2017 годы.

Бывали случаи, когда Сергеевское водохранилище весной и вовсе не наполнялось, то есть перелива не наблюдалось. С 1975 года такое случалось дважды - в 2009 и 2010 году. До перелива не хватило 128 и 111 см соответственно.

В этом году максимальный уровень – 46 см. Но это не рекордно низкое значение. В 1992 году перелив составлял всего 13 см, еще меньше - 8 и 6 см, соответственно, в 1999 и 2000 годах. И всего 2 см – в 2006 году.

В североказахстанском «Казгидромете» добавили, что на ход весеннего половодья оказывают влияние различные факторы не только на территории области, но и всей площади водосбора реки Есиль. В том числе количество осадков, запас воды в снежном покрове, глубина промерзания почвы, ее увлажнение, температурный фон.



