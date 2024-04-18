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    09:56, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Перелив через плотину Сергеевского водохранилища вырос до 2,7 метра

    Сергеевское водохранилище в СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    ДЧС Северо-Казахстанской области обновил данные по паводковой ситуации в регионе. На Сергеевском водохранилище наблюдается рост перелива воды через гребень плотины, передает агентство Kazinform. 

    Перелив через гребень плотины Сергеевского водохранилища составил 2 м 75 см, днем ранее - 2 м 60 см. То есть за сутки высота перелива выросла на 15 см. 

    Уровень воды Петропавловского гидроузла составляет 1205 см, снизившись за сутки на 25 см.

    Всего в регионе подтопило 3071 дом и 1115 дворовых территорий, остаются подтопленными 2898 домов.

    Эвакуировано 14 388 человек, вернулись домой 643 человека. В эвакоприемных пунктах находятся 879 человек, все они обеспечены имуществом первой необходимости. Эвакуированы 5323 сельскохозяйственных животных.

    Для предотвращения угрозы подтопления проводится работа по откачке воды, по возведению и укреплению имеющихся дамб, возведению защитных валов и расширению и углублению каналов. Откачено 741 065 кубометров воды, укреплено 24 958 метров дамб, возведено 8 501 метров дамб, уложено 334 516 штук мешкотары.

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Сергеевское водохранилище Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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