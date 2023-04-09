Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины, по данным на 8.00 часов, составляет 171 см. Это на 25 см ниже, чем в прошлые сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на трех гидропостах, расположенных на реке Есиль, специалисты отмечают снижение уровней воды. Заметно поднялась за сутки вода у села Покровки Есильского района – на 275 см и достигла 763 см. Критическим уровнем, при котором река выходит в пойму, считаются 950 см. У села Новоникольское Кызылжарского района вода поднялась на 161 см. На Петропавловском водохранилище подъем незначительный – всего два см за сутки.

На малых реках вода «уходит». Снижение – от двух до 77 см. На Акканбурлыке наблюдается затор льда ниже гидропоста в селе Ковыльное, у Возвышенки - редкий ледоход.