Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО

Олеся Жуковень
9 Апреля 2023, 12:28
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины, по данным на 8.00 часов, составляет 171 см. Это на 25 см ниже, чем в прошлые сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на трех гидропостах, расположенных на реке Есиль, специалисты отмечают снижение уровней воды. Заметно поднялась за сутки вода у села Покровки Есильского района – на 275 см и достигла 763 см. Критическим уровнем, при котором река выходит в пойму, считаются 950 см. У села Новоникольское Кызылжарского района вода поднялась на 161 см. На Петропавловском водохранилище подъем незначительный – всего два см за сутки.

На малых реках вода «уходит». Снижение – от двух до 77 см. На Акканбурлыке наблюдается затор льда ниже гидропоста в селе Ковыльное, у Возвышенки - редкий ледоход.


Северо-Казахстанская область   Происшествия   Паводок   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Выезды из Астаны закрыли из-за метели
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Министр просвещения РК обратился к родителям школьников из-за буллинга
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Обрушение металлоконструкций и замыкание электропроводов - последствия непогоды в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау