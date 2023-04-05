Перелив через гребень плотины начался на водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начался перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на 8:00 часов утра перелив составлял пять сантиметров. За сутки уровень воды на реке Есиль возле Сергеевского водохранилища поднялся на 87 см.

На Петропавловском водохранилище за сутки вода поднялась на один сантиметр. Подъем воды начался и на озере Большой Тарангул – тоже на один сантиметр.

Наиболее поднялся уровень воды на реке Есиль у села Токсан би – на 145 см за сутки. Выше на 117 см стала вода на реке Акканбурлык у села Ковыльное и реке Есиль у села Крещенки. На 93 см поднялся уровень воды на Акканбурлыке у села Возвышенка, на 69 см – на реке Бабыкбурлык у села Гусаковка.

На реках Муккыр, Камысакты и Шагалалы наблюдается спад на 1, 6 и 15 см, соответственно.