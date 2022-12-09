Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае

9 Декабря 2022, 22:08

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Совет по этике в Костанае рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления здравоохранения Мадины Касеновой. Чиновница в рабочее время позволяла себе вылеты по личным делам в столицу, причем официально это все не оформлялось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С подробной информацией по данной делу выступил начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан Басмурзин. По его словам, прокуратурой были зафиксированы факты на системной основе проступков, дискредитирующих госслужбу со стороны заместителя руководителя управления здравоохранения Мадины Касеновой.

«Мы обратили внимание на неоднократные ее перелеты в личных целях из областного центра в столицу и обратно в рабочее время, без законных на то оснований, - сообщил Ерлан Басмурзин. — Касенова настолько пренебрегала своими должностными полномочиями, что позволяла себе в конце недели, не дожидаясь окончания рабочего дня, спокойно в обеденное время вылетать в Астану, а в понедельник с обеда выходить на работу. Без уважительной причины Касенова более трех часов отсутствовала на рабочем месте 5,6, 31 января и 12 апреля 2022 года».

Далее, по информации прокуратуры, в целях сокрытия своего проступка Касенова подписывала табеля учета рабочего времени, где воспользовавшись своими должностными полномочиями, отмечала в своем табеле полный 8-часовой рабочий день.

«По словам Касеновой, на словах она отпрашивалась у заместителя акима области. Понятное дело, что это не является уважительной причиной отсутствия на рабочем месте,- добавил Е. Басмурзин. —

По акту надзора Касенова вернула в бюджет около 65 тысяч тенге, незаконно ею полученных, за отражение в табелях 20 часов рабочего времени, на основании которых ей выплачивалась зарплата. Таким образом, в действиях заместителя руководителя управления здравоохранения Касеновой усматриваются признаки совершения проступка, дискредитирующего госслужбу».

За такой проступок, как оказалось, чиновнице грозит предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение.

Сама М.Касенова вину свою признала, но все время пыталась оправдаться необоснованными доводами.

«Никакого злого умысла у меня не было. Все действия с руководством были согласованы. Я самостоятельно табель учета рабочего времени не веду. Да, я признаю, что надлежащим образом не оформила свои выезды. Злого умысла нажиться на этом у меня не было»,- добавила она.

По итогам рассмотрения дела, было принято решение дать Касеновой шанс продолжать работать в системе госслужбы.

Членами Совета по этике вынесена рекомендация привлечь госслужащую к дисциплинарному взыскание и предупреждение о неполном служебном соответствии за проступок, дискредитирующий государственную службу.