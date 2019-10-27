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Перекрывший движение автобус водворен на штрафстоянку в Павлодаре

27 Октября 2019 23:47
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Перекрывший движение автобус водворен на штрафстоянку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Административное производство возбудила павлодарская полиция в отношении водителя автобуса, который заблокировал другой автобус с 31 пассажиром на час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 597 части третьей «Нарушение правил остановки, повлиявшее на создание препятствий для движения других транспортных средств». Машина загнана на штрафстоянку», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ».

В департаменте также добавили, что водителю автобуса, перекрывшему движение другого автобуса, 50 лет.

Напомним, в 20.15 на пульт 102 поступило сообщение о том, что водитель автобуса одного из ИП перекрыл движение автобусу, следующему по маршруту Павлодар - Караганда. В салоне автобуса находился 31 пассажир, пострадавших не было. Движение других транспортных средств не нарушено. Автобус простоял около часа, блокируя движение другого транспортного средства. Позже движение возобновилось.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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