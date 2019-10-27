Перекрывший движение автобус водворен на штрафстоянку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Административное производство возбудила павлодарская полиция в отношении водителя автобуса, который заблокировал другой автобус с 31 пассажиром на час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 597 части третьей «Нарушение правил остановки, повлиявшее на создание препятствий для движения других транспортных средств». Машина загнана на штрафстоянку», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ».

В департаменте также добавили, что водителю автобуса, перекрывшему движение другого автобуса, 50 лет.

Напомним, в 20.15 на пульт 102 поступило сообщение о том, что водитель автобуса одного из ИП перекрыл движение автобусу, следующему по маршруту Павлодар - Караганда. В салоне автобуса находился 31 пассажир, пострадавших не было. Движение других транспортных средств не нарушено. Автобус простоял около часа, блокируя движение другого транспортного средства. Позже движение возобновилось.