Перекрыт канал поставки наркотиков из южных регионов в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими задержан 34-летний мужчина в поставке наркотических средств из южных регионов в город Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Актобе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 34-летний мужчина по подозрению в поставке наркотических средств из южных регионов в город Актобе. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Нуржан Алибаев.

По его словам, в ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты 115 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения.

«Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом 4 кг 704 граммов», - добавил он.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)», - резюмировал полковник полиции.







