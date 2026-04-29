Перекрытие Ормузского пролива повышает спрос на Средний коридор

Сегодня, 29 апреля, в Брюсселе состоялся круглый стол «Средний коридор: от стратегической координации до приемлемой реализации» («Middle Corridor: From Strategic Coordination to Bankable Implementation», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Мероприятие организовано платформой «Kazakhstan-EU Gateway» совместно с европейской ассоциацией FERRMED. Встреча состоялась на площадке «Европейского института стратегических исследований». В ней приняли участие представители институтов ЕС, международных финансовых организаций, транспортно-логистических компаний и эксперты отрасли.

Тематические секции были посвящены развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который проходит через Казахстан и играет ключевую роль в диверсификации торговых путей между Европой и Азией. Участники обсудили устранение «узких мест», повышение эффективности коридора, вопросы финансирования инфраструктурных проектов, цифровизации и «зеленой» логистики.

Посол РК в Бельгии Роман Василенко отметил, что для Казахстана Средний коридор является одним из наших ключевых приоритетов. Его развитие напрямую связано с целями диверсификации экономики, повышения устойчивости цепочек поставок и углубления сотрудничества с Европейским союзом.

По словам казахстанского дипломата, также важно отметить активную роль Европейского союза в этом процессе. Так, в рамках инициативы Team Europe была запущена программа с бюджетом около 15 млн евро, реализуемая совместно с «GIZ» и «Experience France».

— Первоначально: соглашение между ВАМИ, «GIZ» и «Experience France» о разработке программы было подписано совместно с инвесторами «JA — YES» в Ташкенте 27 ноября 2025 г. Она направлена на развитие «мягких связей», включая упрощение торговых процедур, повышение эффективности таможенных процедур, гармонизацию транспортных правил и укрепление мультимодальной логистики, — отметил он.

К концу этого года Казахстан и Азербайджан планируют проложить линию связи по дну Каспийского моря протяженностью около 380 километров. Это будет первый подводный волоконно-оптический кабель на Каспии.

— Речь идет не только о региональном сотрудничестве. Речь также идет о создании устойчивых маршрутов поставок экологически чистой энергии, включая экологически чистый аммиак и водород, с потенциалом экспорта в Европу, в том числе в рамках аналогичного черноморского проекта. Ожидается, что итоги круглого стола внесут вклад в дальнейшее укрепление транспортного сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом в рамках стратегии Global Gateway.Kazakhstan-EU Gateway — брюссельской платформы, созданной для продвижения экономического, политического и культурного диалога между Казахстаном и ЕС, — отметил Р.Василенко.

Генеральный секретарь Европейского совета грузоотправителей Годфрид Смит рассказал, что работает совместно с Глобальным альянсом грузоотправителей, в основном по вопросам логистики и международной торговли.

— Нынешняя дискуссия крайне важна для ЕС, потому что торговые связи между Центральной Азией и Китаем имеют огромное значение как для импорта, так и для экспорта. Альтернатива в лице Среднего коридора действительно важна. Вы видите, что некоторые товары перевозятся морским транспортом, другие — воздушным, но Средний коридор — отличный промежуточный путь для тех грузов, которые должны быть доставлены максимально быстро. Его преимущество в том, что он быстрее морских перевозок и, возможно, немного медленнее воздушных, — отметил он.

Он подчеркнул, что в то же время наблюдается настоящий дух предпринимательства: страны работают сообща и находят новые решения.

— Это критически важно как для нас здесь, в Европе, так и для наших торговых партнеров в других странах. Кроме того, геополитическая ситуация вокруг Ормузского пролива делает альтернативу в виде Среднего коридора еще более интересной для перевозчиков, — заметил Г. Смит.

