Перекресток улиц Кенесары и Сембинова временно закроют в Астане

В Астане на пересечении улиц Кенесары и А. Сембинова проведут средний ремонт дорожного полотна, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В связи с этим в период с 6 по 7 июня движение автотранспорта на данном участке будет полностью перекрыто.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, 7 июня в Астане пройдет Astana Half Marathon, в котором примут участие около 7 тысяч бегунов из более чем 30 стран мира. В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде улиц столицы будет временно ограничено движение транспорта.

Ранее сообщалось, что временные ограничения движения введут на пр. Тлендиева в Астане на месяц.







