KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Перекресток улиц Кенесары и Сембинова временно закроют в Астане

    В Астане на пересечении улиц Кенесары и А. Сембинова проведут средний ремонт дорожного полотна, передает Kazinform со ссылкой на  официальный сайт акимата столицы.

    Перекресток улиц Кенесары и Сембинова временно закроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим в период с 6 по 7 июня движение автотранспорта на данном участке будет полностью перекрыто.

    Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Напомним, 7 июня в Астане пройдет Astana Half Marathon, в котором примут участие около 7 тысяч бегунов из более чем 30 стран мира. В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде улиц столицы будет временно ограничено движение транспорта.

    Ранее сообщалось, что временные ограничения движения введут на пр. Тлендиева в Астане на месяц.




    Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор