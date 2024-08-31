Перекресток улиц Бокейхана и Керей-Жанибек хандар перекрыли в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по ремонту дорожного полотна улицы Керей-Жанибек хандар, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

- В этой связи с 31 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыт перекресток улиц А. Бокейхана/Керей-Жанибек хандар, - сообщается на странице акимата Астаны в Instagram.

Также с 31 августа по 4 сентября будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар на участке от улицы А. Бокейхана до улицы Туркестан. При этом движение будет организовано по одной из сторон.

Ранее сообщалось о ремонте дороги на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык, в этой связи с 29 августа по 2 сентября текущего года этот участок будет полностью перекрыт.