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    00:01, 31 Август 2024 | GMT +6

    Перекресток улиц Бокейхана и Керей-Жанибек хандар перекрыли в Астане

    ремонт дороги
    Фото: акимат Астаны/instagram.com/akimat__astana

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по ремонту дорожного полотна улицы Керей-Жанибек хандар, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

     - В этой связи с 31 августа по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыт перекресток улиц А. Бокейхана/Керей-Жанибек хандар, - сообщается на странице акимата Астаны в Instagram.

    Также с 31 августа по 4 сентября будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар на участке от улицы А. Бокейхана до улицы Туркестан. При этом движение будет организовано по одной из сторон.

    Ранее сообщалось о ремонте дороги на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык, в этой связи с 29 августа по 2 сентября текущего года этот участок будет полностью перекрыт.

     

    Теги:
    Астана Акимат Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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