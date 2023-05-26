Перекресток улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын перекрыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перекресток улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын перекрыли для движения автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением работ по текущему ремонту дорожного полотна с 26 мая 00:00 часов по 28 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на перекрестке улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын.

Жителей и гостей столицы в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.