РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:46, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Перекресток Кабанбай батыра - Калкаман в Астане частично закроют

    астана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Столичный перекресток Кабанбай батыра - Калкаман частично закроют, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    1 июня с 21:00 ч. до 7:00   и 2 июня с 21:00 до 7:00 будет частично перекрыт перекресток пр. Кабанбай батыра и ул. Калкаман.

    Как сообщили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, перекрытие будет осуществляться только в ночное время. Днём вышеуказанный участок будет открыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Транспорт Астана Акимат Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!