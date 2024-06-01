Перекресток Кабанбай батыра - Калкаман в Астане частично закроют

Столичный перекресток Кабанбай батыра - Калкаман частично закроют, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

1 июня с 21:00 ч. до 7:00 и 2 июня с 21:00 до 7:00 будет частично перекрыт перекресток пр. Кабанбай батыра и ул. Калкаман.

Как сообщили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, перекрытие будет осуществляться только в ночное время. Днём вышеуказанный участок будет открыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.