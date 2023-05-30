Перекресток Айтматова – шоссе Коргалжын в столице закрыли на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пересечении улицы Айтматова и шоссе Коргалжын продолжаются ремонтные работы. Граждан предупреждают о перекрытии правосторонних съездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводятся работы по текущему ремонту с полным перекрытием правосторонних съездов на пересечении улицы Ч. Айтматова и шоссе Коргалжын.

В связи с этим с 30 мая по 1 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.