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    17:32, 29 Май 2024 | GMT +6

    Перекрестную трансплантацию почек впервые провели в Казахстане

    операция, врачи
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Впервые в Казахстане на базе ННЦХ им. А.Н.Сызганова в Алматы под руководством председателя правления, профессора Болатбека Баймаханова выполнена перекрестная трансплантация почек у взрослых пациентов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. 

    Перекрестная трансплантация — это пересадка органа минимум от двух несовместимых между собой пар, перекрестным путем. Операция выполняется по принципу обмена донорами: если родственный донор не подходит реципиенту по медицинским показателям, подбирается другой донор с такой же проблемой.

    — В условиях дефицита донорских органов во всем мире и, в частности, в нашей стране, альтернативами являются альтруистичное донорство, АВО-несовместимая, перекрестная трансплантации почки.

    Теперь и в нашей республике внедрены в практику подобные операции. Перекрестная трансплантация была выполнена между двумя парами — муж — жена и мама с дочкой, которые не были совместимы между собой по группе крови. Эти пациенты долгие годы находились на программном гемодиализе.

    К сожалению, больные не могут длительно находиться на гемодиализе, так как со временем их состояние прогрессивно ухудшается, ведь гемодиализ не является альтернативой донорскому органу, — отметили в пресс-службе министерства.

    В этом случае самым целесообразным было решение провести перекрестную трансплантацию почки между этими парами. После тщательного обследования, оценки совместимости и оформления всех согласий между пациентами, в течение двух дней последовательно успешно выполнены две трансплантации почки, обе почки прижились благополучно.

    Показатели здоровья у обеих пациенток стремительно улучшаются и они готовятся к выписке.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Медицина Врачи Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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