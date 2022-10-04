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Переизбытка рублей нет - министр финансов РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Октября 2022, 11:57
Переизбытка рублей нет - министр финансов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что в Казахстане не наблюдается переизбытка российского рубля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я помню, по информации, которая у меня есть, переизбытка нет. Если Национальный банк сейчас увидит какую-то угрозу либо необходимость разово вывести вот такую массу в Россию, либо другие меры, мы обсудим с Национальным банком. Этот вопрос находится в плоскости Национального банка. Определенного порога для принятия мер нет», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Он уточнил, что вопросы валютного регулирования относятся к компетенции Национального банка.


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