Переизбрать председателя ОСИ теперь можно онлайн

Теперь жители многоквартирных жилых домов могут переизбрать председателя ОСИ без долгого поквартирного сбора подписей и принимать быстрые решения по управлению домом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Как сообщили в ведомстве, Министерством юстиции совместно с ТОО «Управдом Казахстан» в марте т.г. реализован проект «Регистрация ОСИ онлайн», который предусматривает онлайн сбор подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, подсчет кворума и формирование электронного протокола. В настоящее время запущено более 180 инициативных групп, из которых электронно зарегистрировано порядка 25 ОСИ.

Проект показал прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизацию процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота. Применив вышеуказанный механизм по электронному голосованию, также всем казахстанцам стала доступна услуга «Смена председателя ОСИ».

Для смены председателя ОСИ в своем доме необходимо авторизоваться, пройти голосование, выбрать нового председателя, после завершения которого автоматически переизбирается председатель ОСИ.