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Переименуют ли Jas Otan

2 Марта 2022 19:55
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Переименуют ли Jas Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель молодежного крыла Jas Otan Нуржан Жетписбаев прокомментировал переименование партии Nur Otan в AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, на внеочередном съезде партии Nur Otan предложили переименовать партию в AMANAT. Глава государства, Председатель партии Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение. Считаю, что это не просто переименование партии, а полная трансформация деятельности, обновление. Что касается Jas Otan, поступают различные предложения из разных уголков Казахстана. Часть жасотанцев выступает за переименование молодежного крыла, а часть – против. Мы, в первую очередь, прислушиваемся к мнению молодежи. Поэтому для начала ознакомимся со всеми предложениями, изучим все, затем примем конкретное решение. Свое решение объявим в ходе предстоящего форума Jas Otan», - отметил председатель молодежного крыла.

По его словам, сейчас разрабатывается ряд методов по обновлению и пополнению рядов молодежного крыла.

«Наши ряды пополнятся молодыми лидерами, имеющими собственное мнение, с особым потенциалом. Одна из приоритетных задач – привлечение сельской молодежи и тех, кто нуждается в социализации. В условиях глобализации необходимо создать условия для развития молодежи, правильного распределения их времени, направление их потенциала в правильное русло. В период изменений в особенности важно воспитать новые кадры, молодых специалистов и профессионалов своего дела, кому мы сможем доверить будущее страны», - добавил Нуржан Жетписбаев.


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#Нур Отан   #Съезд партии Аманат   #AMANAT  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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