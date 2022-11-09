Переименовать ряд улиц в Астане предложила ономастическая комиссия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О предложениях по наименованию и переименованию ряда столичных улиц проинформировал на публичных слушаниях в городском маслихате руководитель управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На очередном заседании ономастической комиссии города Астаны, прошедшем 7 октября 2022 года, были рассмотрены и поддержаны предложения по наименованию и переименованию некоторых улиц столицы. В частности, по Алматинскому району: улице с проектным наименованием А23 присвоить имя участника Второй мировой войны, писателя-фронтовика, журналиста и прозаика Аскена Набиева. Аскен ага - уроженец этих мест, в следующем году исполнится 100 лет с дня его рождения. Следует отметить, что это предложение было внесено и городским маслихатом», – сказал С.Есиркеп.

Спикер сообщил, что улице А24 предлагается присвоить имя поэта, лауреата Государственной премии РК Сырбая Мауленова.

По словам С.Есиркепа, в Есильском районе предлагается назвать проектную улицу Е12 в честь Героя Советского Союза Маншук Маметовой. В настоящее время улица М.Маметовой расположена в Байконырском районе, ее протяженность составляет всего около 100 метров.

Улицу Е20 предлагается назвать именем академика, ученого-энергетика, академика Национальной академии наук РК, одного из основателей энергетической науки в Казахстане Шапыка Шокина.

Улицу Е753 предлагается назвать в честь видного государственного и общественного деятеля, ученого-историка Санжара Асфендиярова.

Как сообщил руководитель управления, по Сарыаркинскому району предлагается назвать улицу 197 именем видного представителя детской литературы Бердибека Сокпакбаева, улицу 189 – именем султана Бейбарыса.

Также по Алматинскому району предлагается объединить улицу 23-16 и Магжана Жумабаева и назвать проспектом М.Жумабаева.

Улицу Гейдара Алиева предлагается переименовать в улицу Диханколь, в честь населенного пункта в Костанайской области.

По Байконырскому району предлагается переименовать улицу М.Маметовой в улицу Карамерген, в честь крупного города, существовавшего в северной части страны на берегу реки Или в XII-XIII веках.

В Есильском районе предлагается переименовать короткую часть улицы Сауран, которая начинается от улицы Бухар жырау и заканчивается на улице №29/1, в улицу Первого Президента Республики Азербайджан Гейдара Алиева.

Бывшей улице Сабита Муканова предлагается присвоить название населенного пункта в Акмолинской области – Костомар.

По итогам слушаний было принято решение пересмотреть предложение по переименованию улицы С.Муканова в улицу Костомар, в связи с неблагозвучием данного наименования.