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    10:27, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Переименовать две станции метро предлагают в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев внес в городской маслихат предложение о переименовании двух строящихся станций метрополитена, передает МИА «Казинформ».

    «В канун Дня города внес в маслихат предложение о решении вопросов, которые обсуждаются в обществе. Это переименование двух строящихся станций Алматинского метрополитена.

    Станцию «Достык» предлагается назвать именем Бауыржана Момышулы. Будущую станцию с рабочим названием Автовокзал «Западный» предлагается назвать «Карасай»», - сообщил Бакытжан Сагинтаев в своем Facebook.

    Станция «Достык» строится на пересечении проспекта Абая и улицы Момышулы. Ее технический запуск намечен на конец текущего года. Станция Автовокзал «Западный» будет построена на границе с Карасайским районом Алматинской области.
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