Переименовать две станции метро предлагают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев внес в городской маслихат предложение о переименовании двух строящихся станций метрополитена, передает МИА «Казинформ».

«В канун Дня города внес в маслихат предложение о решении вопросов, которые обсуждаются в обществе. Это переименование двух строящихся станций Алматинского метрополитена.

Станцию «Достык» предлагается назвать именем Бауыржана Момышулы. Будущую станцию с рабочим названием Автовокзал «Западный» предлагается назвать «Карасай»», - сообщил Бакытжан Сагинтаев в своем Facebook.

Станция «Достык» строится на пересечении проспекта Абая и улицы Момышулы. Ее технический запуск намечен на конец текущего года. Станция Автовокзал «Западный» будет построена на границе с Карасайским районом Алматинской области.