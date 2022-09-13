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Переименование столицы дополнительных расходов не предполагает – Минфин РК

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2022, 18:53
Переименование столицы дополнительных расходов не предполагает – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потребуются ли дополнительные расходы в случае с переименованием столицы? На этот вопрос ответила директор департамента бюджета государственных органов Министерства финансов РК Светлана Кучерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переименование столицы, для центральных государственных органов предполагает затраты на замену вывесок на зданиях, которые возможно осуществить за счет и в пределах средств, ежегодно выделяемых на содержание государственных органов», - отметила Светлана Кучерова.

Также, по ее словам, потребуется изменение бланочной продукции.

«При этом, учитывая, что в государственных органах действует электронный документооборот, существенных расходов на печатание бланков не потребуется. Данные расходы также возможно осуществить в пределах средств. Внесение изменений в нормативные правовые документы, где указывается наименование столицы, дополнительных расходов также не предполагает», - добавила Светлана Кучерова.

Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.

Позже стало известно, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.


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