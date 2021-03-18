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Переименование стадиона «Абай Арена» прокомментировал пресс-секретарь Елбасы
18 Марта 2021 13:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и СМИ обсуждается предложение активистов ВКО касательно переименования стадиона «Абай Арена». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.
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«В социальных сетях и СМИ обсуждается предложение активистов ВКО касательно переименования стадиона «Абай Арена». Елбасы всегда выступает против подобных знаков «уважения» в свой адрес. По мнению Н. Назарбаева, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа», - написал Айдос Укибай в Twitter.
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