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Переименование «Астана LRT» - нужно ли менять транспортные карты

27 Февраля 2020 13:31
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Переименование «Астана LRT» - нужно ли менять транспортные карты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главу City Transportation Systems (бывшее название «Астана LRT», прим. ред.) Бекмырзу Игенбердинова журналисты спросили о том, во сколько обойдется ребрендинг организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы, во-первых, самофинансироваемая компания, мы не получаем ни копейки из бюджета, поэтому весь вопрос ребрендинга, он будет идти постепенно, это, скажем так, наши затраты, затраты непосредственно самой компании, это не будет очень дорого», - сказал Бекмырза Игенбердинов на выставке-конференции «Развитие транспортного комплекса столицы: вчера, сегодня, завтра».

«Те карты, которые уже выпущены, они будут идти в обращении, соответственно, как у нас проходит замена денежных купюр - никто же разом не меняет их, сохраняются старые, идёт какой-то определённый срок. Здесь то же самое, и по всем сервисам, я уверен, это будут небольшие деньги. Здесь в принципе поддержка наших партнеров есть. Я думаю, что мы вам отдельные цифры дадим, это не повлияет ни на кого», - добавил он.

Он рассказал, как велась работа по разработке нового логотипа.

«Над разработкой логотипа непосредственно работал наш департамент, потом работали активные жители, мы разыгрывали, то есть там, скажем так, вся идея логотипа и всего остального обошлась н ашей компании в 100 тысяч тенге. Я вам честно говорю, 100 тысяч тенге. Старые карты будут действовать, просто новые карты мы будем выпускать с новым логотипом», - заключил он.

Напомним, сегодня «Астана LRT» официально сменила название. Теперь, компания именуется City Transportation Systems.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Азамат Сыздыкбаев

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