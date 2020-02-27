Переименование «Астана LRT» не связано с коррупционным скандалом – Бекмырза Игенбердинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава City Transportation Systems (бывшее название «Астана LRT», прим. ред.) Бекмырза Игенбердинов рассказал, почему было решено переименовать организацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ни в коме случае, я в своём докладе озвучил, что наша компания первоначально была создана под организацию линейных транспортных систем», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопрос журналистов, связано ли переименование с коррупционным скандалом.
Он назвал истинные причины решения.
«Со временем, конечно, потенциал расширился, и сегодня строительство линейных транспортных систем - это один из проектов, чем занимается наша компания. Сегодня основные направления - это работа с общественным транспортом, парковочными пространствами, организацией дорожного движения с внедрением интеллектуальной транспортной системы, диспетчеризацией и другими проектами», - отметил спикер.
«Поэтому здесь мы уже имеем намного больше функционала и,соответственно, линейная транспортная система - это уже один из элементов деятельности нашей компании. Поэтому и назрело это время, когда мы должны переходить уже в ребрендинг, должны соответствовать деятельности, которой занимаемся», - заключил Б. Игенбердинов.
Напомним, сегодня «Астана LRT» официально сменила название. Теперь, компания именуется City Transportation Systems.
В июле прошлого года стало известно о том, что бывшего руководителя компании Талгата Ардана объявили в международный розыск. Ему вменяется обвинение в коррупции.
В декабре 2019 года аким Нур-Султана Алтай Кульгинов пообещал завершить проект легкорельсового транспорта (LRT) в 2021 году.
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