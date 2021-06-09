Переходившую улицу в неположенном месте женщину сбила машина в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре женщину на дороге сбила легковушка. 60-летняя пострадавшая госпитализирована, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Восьмого июня, в 10:00, в городе Павлодаре по проспекту Назарбаева, возле автобусной остановки «Ласточка», 30-летний водитель автомашины марки «Лада Гранта» совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход доставлена в больницу. По этому факту проводится проверка, добавили в правоохранительных органах.

«Назначены экспертизы. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку», - сообщил источник.