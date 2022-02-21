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Переход в «зеленую зону»: в горздраве столицы отметили вклад массовой вакцинации

21 Февраля 2022 16:15
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Переход в «зеленую зону»: в горздраве столицы отметили вклад массовой вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление общественного здравоохранения Нур-Султана отметило, что массовая вакцинация и ревакцинация жителей благоприятствовали переходу столицы в «зеленую зону» по эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Как утверждает руководитель управления Тимур Муратов, в городе уже сформировалась определенная иммунная прослойка, сдерживающая рост заболеваемости.

«В начале года с появлением штамма «Омикрон» в городе мы столкнулись с резким распространением инфекции среди горожан. Койки заполнялись мгновенно, как бывало в летний период. Горожане откликнулись на призыв о необходимости в срочном порядке пройти вакцинацию/ревакцинацию. Также жители стали осторожнее относиться к своему здоровью. И вот итог всей этой большой работы - стабилизация эпидситуации. Вакцина работает и делает свое дело эффективно!», - подчеркнул Т. Муратов.

На сегодня по городу 1 компонентом вакцинировано свыше 508 тысяч человек, полный курс иммунизации прошли 67,1 %, то есть почти 478 тысяч жителей города. Ревакцинировано в столице около 86 тысяч граждан.

Глава горздрава также отметил, что пересмотр Министерством здравоохранения списка тех, кто может вакцинироваться Пфайзером бесплатно, намного увеличил желание горожан получить прививку.

Напомним, вакцинироваться американским препаратом помимо первоначального списка, сегодня могут инвалиды 1 и 2 группы, лица, которые получили первый компонент за рубежом, также к этой категории допускаются иностранные студенты до 18 лет. Ревакцинироваться Пфайзером могут еще лица старше 50 лет и инвалиды 1 и 2 группы. Все они могут получить прививки в поликлиниках по месту прикрепления. Добавим, что вакцинация и ревакцинация Пфазером не проводится в прививочных пунктах при ТРД и ТД.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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