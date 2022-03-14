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    18:18, 13 Март 2022 | GMT +6

    Переход на сервисную  модель полиции обсудили в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области прошла встреча руководства и ветеранов органов внутренних дел. Один из важнейших вопросов, стоящих на повестке встречи – обсуждение планов и задач, озвученных в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева, реализация программы «Новый Казахстан» и переход на модель сервисной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Старейшин приветствовал временно исполняющий обязанности начальника департамента полиции полковник Ризахмет Жанбеков.

    Открывая мероприятие, руководитель отметил, что ветераны в системе правоохранительных органов олицетворяют собой сохранение традиций сыскного дела и являются наставниками для молодого поколения полицейских. Несмотря на почтенный возраст, аксакалы - участники всех сфер деятельности департамента, делятся не только теоретическими, но и практическими знаниями с действующими сотрудниками, содействуют преемственности и связи времён в органах внутренних дел.

    Однако акмолинские ветераны полиции не только хранят традиции, но и активно поддерживают все новшества, которые сегодня внедряются в правоохранительную структуру.

    Один из важнейших вопросов, стоящих на повестке встречи – обсуждение планов и задач, озвученных в Послании Президента РК Касым-Жомарта Кемеловича Токаева, реализация программы «Новый Казахстан» и переход на модель сервисной полиции. Как разъяснил аксакалам полковник полиции Ризахмет Жаркенов, главной целью всех этих новшеств является тесное сотрудничество государственных органов и общества для еще более эффективной борьбы с преступностью и повышения доверия населения к работе полиции.

    На территории региона в рамках реализации концепции «Слышащего государства» и «Сервисной модели полиции» обеспечивается принцип открытости и прозрачности деятельности полиции, пересмотрен порядок приема граждан, установлена обратная связь с населением.

    «Активное участие в профилактике и пресечении правонарушений и преступлений оказывают и сами акмолинцы. В общественных формированиях департамента уже состоит более 500 человек, среди которых представители государственных органов, студенты, работники КСК и просто неравнодушные граждане. Не остаются в стороне и ветераны органов внутренних дел: за каждым участковым пунктом полиции, а их в регионе порядка 200, закреплен наставник. В опорных пунктах аксакалы оказывают помощь участковым инспекторам, проводят профилактические беседы с населением и подучетными лицами», - отметили в ведомстве.

    В рамках мероприятия своими мнениями о реформировании полиции, обеспечении общественной безопасности в новых условиях, ориентированности на потребности гражданского общества, поделились и сами аксакалы.

    В завершение встречи полковник полиции Ризахмет Жанбеков подчеркнул, что приоритетом в работе полиции становятся интересы граждан, построение доверительных отношений с населением, открытость и прозрачность работы ведомства.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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