Переход на принципы НДТ начнется с электростанций – Бакытжан Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Использование принципа НДТ – лучшая мировая практика для обеспечения зеленого развития, эффективного баланса в интересах экологии. Такое мнение на международной конференции по вопросам зеленой экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий выразил депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы собрались для обсуждения самых насущных проблем экологии и вопросов зеленой экономики. Создание чистой экологии и экономики – непростая задача. С одной стороны производственные сектора обеспечивают необходимые товары для страны. С другой стороны эти же сектора загрязняют окружающую среду. Какой выход из этой ситуации? Президент нашей страны в нынешнем Послании народу Казахстана уделил особое внимание именно зеленому развитию страны. В первую очередь, это касается здоровья нации, благосостояния населения и благополучия общества. Для достижения задач Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проводит большую работу. В новом экологическом кодексе первостепенной задачей являются осуществление перевода казахстанских предприятий на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) – принципы наилучших достижений техники», - отметил в своем выступлении депутат.

Наилучшая доступная технология (НДТ) — «технология производства продукции, выполнение работ, которая определяется на основе современных достижений науки и техники, наилучшего сочетания критериев достижения цели охраны окружающей среды при наличии технической возможности её применения. То есть, НДТ призваны стать элементом более качественного и экономически обоснованного контроля и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду с учётом особенностей конкретной отрасли промышленности.

По словам Бакытжана Жумагулова, использование НДТ – лучшая мировая практика для обеспечения зеленого развития страны, эффективного баланса в интересах экологии. Эта технология применяется в 39 странах ОЭСР, также в Беларуси, Китае и России. Ее цель – переработка экологически чистых и доступных для бизнеса технологии. То есть, существенное сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

«Сегодня Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с членами научно-технического совета проводит разъяснительную работу, комплексную технологическую оценку для 50 крупных предприятий энергетической, горно-металлургической, химической отраслей. Нам необходимо учитывать, что энергетический сектор страны является крупнейшим источником выброса загрязняющих средств. На ее долю в Казахстане приходится порядка 40 % от общего объема выбросов. Все эти факторы направляют нас начать переход в наилучшие доступные технологии, начиная с энергетической отрасли. Первое: переход на НДТ начнем с 14 электростанций, на которые приходится порядка 30 % от общих страновых выбросов вредных веществ», - сказал депутат Сената Парламента РК.

Он также отметил, что переход на принцип наилучших доступных технологий – продолжительный, трудоемкий процесс, требующий всестороннего анализа и исследования.

«Новые трансформации всегда требуют изучения и обсуждения. Поэтому на сегодняшней площадке собрались, чтобы обсудить и выработать эффективные, нужные решения для перехода на принципы наилучших доступных технологий для зеленого развития нашей страны. Уверен, сегодняшняя конференция позволит создать профессиональный и конструктивный диалог для обмена опытом и знаниями в этой сфере», - заключил Бакытжан Жумагулов.

Напомним, сегодня в Международном центре «зеленых» технологий и инвестиционных проектов проходит Международная конференция по вопросам «зеленой» экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий в рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.