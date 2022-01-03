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Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго

3 Января 2022 18:27
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Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на основе спроса и предложения. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на СНГ на основе спроса и предложения, что позволило установить привлекательные условия для производителей, и в будущем привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, исключают влияния на рынок посредников, создают благоприятные условия для роста цены, а также развития малого и среднего бизнеса. Благодаря этим мерам АО НК «КазМунайГаз» принял решение инвестировать в строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене», - пояснил министр энергетики.

По его словам, значительный рост потребления при сохранении низких цен привел к непривлекательности производства данного сырья для заводов-производителей и впоследствии мог бы привести к возможной потере данной отрасли.

«Кроме того, когда в соседних странах цены на газ значительно выше, соответствующими контролируемыми органами были зафиксированы многократные факты незаконного вывоза за пределы страны газа, предназначенного для нужд внутреннего рынка», - добавил М. Мирзагалиев.


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#Энергетика   #Экономика   #Мангистауская область   #Минэнерго РК   #Топливо  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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