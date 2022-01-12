Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки прокомментировали решение о переводе дистанционный формат обучения школьников Алматы, школьников и студентов Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, санврачами было принято решение перевести учащихся на дистанционное обучение. Надо отметить, что в мире школы принято открывать первыми и закрывать последними. Мы считаем важным обеспечение полноценного качественного образования. Принимать решения об изменении формата необходимо на основании всестороннего анализа и учета всех рисков и последствий как для детей, так и для родителей», - прокомментировала пресс-секретарь МОН РК Молдир Абдуалиева.

Ранее главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

сообщила, что столичные школьники и студенты переводятся на онлайн-формат учебы.

Отмечается, что на онлайн-обучение переводят школьников до 31 января 2022 года, студентов ссузов и вузов всех курсов - до 6 февраля 2022 года.

Алматинские школьники также перейдут на дистанционный формат обучения до 31 января.



