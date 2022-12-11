Перегрев и недогрев: наладчиков отправили по домам в Экибастузе

11 Декабря 2022, 17:17

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Некоторые экибастузцы жалуются на недогрев в квартирах, в то же время у других может быть очень жарко. К такой ситуации привела разбалансировка теплоснабжения в городе после аварии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Экибастуза Аян Бейсекин, в городе создали пять отдельных групп наладчиков, которые балансируют систему теплоснабжения. Пригласили и специалистов из Павлодара.

«Речь идет о неравномерном распределении тепла по городу. Из-за того, что разрегулирована система, кто-то открывает форточки сегодня, а до кого-то тепло не доходит. Поэтому идем в двух направлениях: изучаем места недогрева и изучаем ситуацию в местах перегрева, чтобы равномерно распределить тепло», – уточнил зампредседателя правления АО «ЦАЭК» Леонид Янушко.

По данным градоначальника, в микрорайонах 5А, 5Б и 6, которые наиболее пострадали после аварии на теплосетях, ситуация в целом нормальная. Аян Бейсекин пояснил: в 70 ранее размороженных домах убрали сопла, чтобы быстрее их прогреть.

«Когда эти дома прогреем, надо будет ограничивать до нормативного потребления, после этого распределять тепловую энергию по остальным участкам», – сказал аким города.

Он добавил, что на недогрев в основном жалуются жители концевых микрорайонов. Одной из причин может быть низкое давление в сетях. Всего специалисты работают по 89 адресам, связанным с разбалансировкой системы теплоснабжения. Аян Бейсекин отметил, что заявления принимают и в социальных сетях, и через call-центр, и через ЖКХ или жилинспекцию.

На брифинге также стало известно, что к 10 декабря в Экибастузе оставались две проблемные многоэтажки. В 20-подъездном доме по Машхура Жусупа, 52 предстояло восстановить горячее и холодное водоснабжение и канализацию. Как сообщил аким, 10 декабря эти вопросы решили. Такие же задачи были по дому по улице Сатпаева, 8. Он тоже 20-подъездный с шестью корпусами. По словам Аяна Бейсекина, в четырех из них подали горячую и холодную воду, но работают с отдельными стояками в квартирах.

Градоначальник сообщил, что, по последним данным, тепло осталось вернуть в 29 частных домов. Всего в Экибастузе работают 400 специалистов круглосуточно, материалами их обеспечивают.