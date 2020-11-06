Переговоры сложные - Магзум Мирзагалиев о Соглашении о вододелении с Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев поднял вопросы по трансграничному сотрудничеству, передает корреспондент МИА «Казиинформ».

Как отметил Магзум Мирзагалиев в ходе правчаса в Сенате под председательством вице-спикера палаты Аскара Шакирова, водные отношения между Казахстаном и Китайской Народной Республикой регулируются Межправительственным соглашением о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек

«На сегодня основной проблемой является отсутствие Соглашения по делению водных ресурсов трансграничных рек. Работа над Соглашением начата с 2015 года. Согласована единая структура, состоящая из преамбулы и 31-й статьи. Переговоры с КНР очень сложные. Хочу особо подчеркнуть, что Китай не ведет переговоров по вододелению ни с одной приграничной страной. Казахстан является первой и единственной страной, с которой КНР проводит переговоры. Так, мы настаиваем на включении в Соглашение вопросов сохранения экосистемы трансграничных рек. Китайская сторона в этом не заинтересована. Там не менее, благодаря настойчивости казахстанских экспертов в прошлом году удалось достичь договоренности с китайской стороной по комплексному рассмотрению прав сторон на водные ресурсы и сохранению экосистем трансграничных водных объектов. Переговоры продолжаются», - рассказал министр.

Говоря о сотрудничестве с Узбекистаном, глава ведомства проинформировал, что водохозяйственные отношения осуществляются по бассейну реки Сырдарья и регулируются в рамках пятистороннего Соглашения между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. В рамках Соглашения действует Межведомственная координационная водохозяйственная комиссия.

«Основной проблемой по бассейну реки Сырдарья является нарушение ранее установленного в советское время порядка распределения водных ресурсов. С обретением независимости страны проводят самостоятельную водохозяйственную политику и во многих случаях без учета интересов стран низовья. (…) Следует отметить, что с Республикой Узбекистан в этом году проведена значительная работа. Летом этого года подписана Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений, охватывающая весь спектр проблемных вопросов с определением сроков их решения. В рамках подписанной Дорожной карты проведен совместный осмотр водохозяйственных сооружений, построенных и реконструированных после 1991 года», - отметил М. Мирзагалиев.

Сотрудничество с Кыргызстаном в сфере трансграничных рек осуществляется по рекам Шу и Талас, деление водных ресурсов которых регулируются Положениями от 1983 года. Также с 2000 года действует Межправительственное соглашение об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас.

«Водные отношения между Казахстаном и Российской Федерацией регулируются Соглашением о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 2010 года. В последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние реки Жайык, связанное с уменьшением ее водности. В ходе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Омске была достигнута договоренность о разработке совместной программы оздоровления бассейна реки Жайык. Также было принято решение по разработке аналогичной программы по бассейну реки Ертыс. В настоящее время проводятся процедуры согласования проектов указанных программ», - пояснил министр.