Переговоры с Китаем о передаче Акжаркын Турлыбай в Казахстан проведет Генпрокуратура РК

ГУАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Суд оставил без изменения первоначальный приговор гражданке РК Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в Китае в контрабанде наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2019 года в Народном суде г.Гуанчжоу состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменения. Стороной защиты приговор суда был обжалован. Однако, по результатам дополнительного расследования, суд оставил без изменения первоначальный приговор гражданке РК.

Согласно имеющейся информации, А.Турлыбай в течение следующего месяца должна быть переведена в одну из тюрем провинции Гуандун.

В соответствии с Договором между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о передаче осужденных лиц, ратифицированным Республикой Казахстан и вступившим в силу в 2015 году, в отношении А.Турлыбай возможно применить передачу из юрисдикции КНР в РК для исполнения приговора.

В настоящее время сторона защиты и семья осужденной соотечественницы рассматривают возможным процедуру передачи нашей гражданки в Казахстан.

«Переговоры по передаче осужденной будут вестись между Генеральной прокуратурой РК и Уполномоченным органом КНР. Стороне защиты точные сроки передачи в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении. Отмечаем, что дело А.Турлыбай находится на постоянном контроле Министерства иностранных дел РК», - отметили в МИД РК.

Ранее Президент Казахстана в ходе своего визита в Пекин в сентябре 2019 г. призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении Акжаркын Турлыбай и содействовать ее возвращению в Казахстан. Касым-Жомарт Кемелевич поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами.

Напомним, 21-летнюю Акжаркын Турлыбай в марте 2014 года задержали с наркотиками на границе Китая и Малайзии. В ее сумке обнаружили 4,5 кг наркотиков. Согласно показаниям Акжаркын Турлыбай, сама девушка об этом не знала.

Суд Гуанчжоу обвинил ее в контрабанде наркотиков и приговорил к пожизненному лишению свободы. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил об изменении наказания в виде лишения свободы и направлении дела Акжаркын Турлыбай на рассмотрение в суд первой инстанции. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Китай обсудил вопрос о положении нашей соотечественницы Акжаркын Турлыбай, которая находится в тюремном заключении.