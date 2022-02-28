Переговоры России и Украины: стороны уезжают на консультации в столицы, а потом встретятся вновь

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Представители России и Украины уезжают на консультации в столицы после проведения первого раунда переговоров на Припяти, а потом встретятся вновь. Об этом заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения . Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития», - сказал он.

Как заявил журналистам руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента Владимир Мединский, Россия и Украина на переговорах нашли точки соприкосновения.

«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», - сказал он.

По словам В. Мединского, следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе.

«Россия и Украина услышали друг друга на переговорах в Беларуси», - заявил журналистам член российской делегации председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Леонида Слуцкого, во время переговоров обсуждались в том числе вопросы прекращения огня и демилитаризации. Теперь стороны отправятся на консультации в свои столицы. «Важно, что стороны друг друга слышат», - подчеркнул депутат.

Напомним, сегодня в Гомельской области на границе Беларуси и Украины прошли переговоры делегаций России и Украины. В 21:02 по времени Нур-Султана после нескольких часов переговоров сообщалось о том, что они продолжаются.

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник Президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и Посол России в Беларуси Борис Грызлов. Украинскую сторону представляют замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.