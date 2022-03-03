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Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области
3 Марта 2022 17:00
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Переговоры делегаций России и Украины состоятся на территории Брестской области Беларуси, как и было запланировано. Об этом заявил в четверг помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский перед вторым раундом переговоров с Украиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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