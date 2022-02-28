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Переговоры России и Украины начались в Беларуси

28 Февраля 2022 16:57
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Переговоры России и Украины начались в Беларуси

МИНСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в Гомельской области на границе Беларуси и Украины. Трансляция начала переговоров велась на сайте агентства БелТА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.


Фото: ТАСС
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